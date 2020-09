Korschenbroicher Stadtrat : Thomas Betz ist neuer FDP-Fraktionschef

Korschenbroich Stellvertreter des 52-jährigen Diplom-Betriebswirts wird der 37-jährige Dirk Schiffers. Die Liberalen planen nun erste Gespräche mit anderen Fraktionen und setzen sich für einen Ausschuss für Digitalisierung ein.

Die FDP-Fraktion im neuen Stadtrat ist startklar für die neue Amtsperiode. Am Mittwochabend kamen die neu gewählten Ratsmitglieder Thomas Betz, Dirk Schiffers und Helmut Tiex zur konstituierenden Sitzung zusammen um sich auf die neue Fraktionsführung zu verständigen.

„Die FDP konnte ein Mandat mehr bei den Stadtratswahlen gewinnen. Dies ist für uns als junges Team mit neuen Köpfen ein kleiner Erfolg“, sagte Betz. „Das erzielte Ergebnis ist für uns Ansporn, vor allem mit unseren Kernthemen Digitalisierung, Bildung, Haushalt und Finanzen sowie Wirtschaftsförderung zukünftig deutliche Akzente in der Ratsarbeit zu setzen.“ Gespräche mit anderen Fraktionen seien geplant.

Nach Kommunalwahl in Korschenbroich

Nach Kommunalwahl in Korschenbroich : CDU verhandelt mit SPD über Bündnis im Stadtrat

Nach der Kommunalwahl in Willich

Nach der Kommunalwahl in Willich : Grüne wählen Winterbach als Fraktionsvorsitzenden

Nach der Kommunalwahl in Grevenbroich

Nach der Kommunalwahl in Grevenbroich : FDP macht weiter mit Fraktionschef Markus Schumacher

Eine erste Initiative der FDP-Ratsfraktion ist der Vorschlag zur Bildung eines Ausschuss für Digitalisierung. „Die Digitalisierung in der Verwaltung sowie der Schulen ist eine der Schlüsselherausforderungen in den nächsten Jahren“, sagt Betz. Dies müsse in Zentrum der Diskussion gerückt werden.