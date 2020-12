Jubilare aus Liedberg : Hildegunde und Theo Erkes feiern Goldene Hochzeit

Korschenbroich Im Kindergarten lernten sie sich kennen, auf einer Feier in Lüttenglehn trafen sie sich wieder. Seit genau 50 Jahren sind der gelernte Metzgermeister und die Verkäuferin nun verheiratet.

Bereits als Kinder kreuzten sich die Wege des Liedbergers Theo Erkes und der Glehnerin Hildegunde, geb. Pflipsen, im Liedberger Kindergarten. Durch den Wegzug von Hildegunde nach Wevelinghoven und später nach Kaarst verloren sich die beiden zunächst aus den Augen, ehe sich ihre Wege auf einer Feier am im Dezember 1967 in Lüttenglehn wieder kreuzten und sie sich ineinander verliebten. Den Bund fürs Leben schlossen sie am 30. November 1970 in Kaarst.