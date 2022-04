Theaterensemble aus Korschenbroich : Thalia Theater bringt Filmkomödie auf die Bühne des GyKo

Korschenbroich Ein Paar – beide Mitte 40 – steckt in einer tiefen Krise. Hilfe soll ein Paartherapeut bieten. Doch nicht nur die beiden haben Schwierigkeiten. Das Thalia Theater führt die Komödie „Die Wunderübung“ auf. Diese wurde sogar verfilmt mit bekannten Schauspielern.

Der Autor Daniel Glattauer wurde 1960 in Wien geboren. Nach dem Studium der Pädagogik und Kunstgeschichte arbeitete er zunächst als Journalist bei der „Presse“, später 20 Jahre lang beim „Standard“ in Wien. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Mit „Gut gegen Nordwind“ (2009) und „Alle sieben Wellen“ (2009) schrieb er Bestseller, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Der Roman „Die Wunderübung“ wurde sowohl als Theaterstück (2015) als auch als Kinofilm (2018) eine Erfolgsgeschichte.

Das Stück, für das Heidi Michel und Karin Schenkat für das Team, Regie und Bühne verantwortlich sind, wird am Freitag, 13. Mai, sowie am Sonnabend, 14. Mai, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des GyKo aufgeführt. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr. Karten – Erwachsene 14 Euro, Schüler und Studenten elf Euro – können ab sofort in der Buchhandlung Barbers, Hannengasse 2, in Korschenbroich abgeholt werden. Diese werden an der Abendkasse gegen die Eintrittskarten eingetauscht.