Teutonia Kleinenbroich : Wettbewerb mit Hunderten von Plastikenten

Korschenbroich Zum dritten Mal veranstalteten Mitglieder Teutonia Kleinenbroichs Entenrennen auf dem Jüchener Bach. Einen Teil des Reinerlöses spenden die Organisatoren für einen guten Zweck.

Die Kita-Kinder sind die ersten, die ihre Enten an der Brücke Am Stirkenbend zu Wasser lassen. Und diese nehmen außergewöhnlich gut Fahrt auf. Heinrich und Kleenebrook haben mittlerweile ihre Positionen am Ziel hinter der Brücke an der Maternus-Schule eingenommen. Den Schnabel vorn hat die Indianer-Ente, aber Arielle, die Ente von Frederik und seinen Freunden, erobert einen Platz auf dem Treppchen und landet auf dem dritten Platz.