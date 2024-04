Feierabendmärkte in Korschenbroich Ab 24. April stehen wieder die Foodtrucks auf dem Kirchplatz

Los geht es am 24. April, die weiteren Termine sind am 15. Mai, 26. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September und 2. Oktober. Veranstalter Marc Pesch kündigt für den Auftakt erstmals argentinische Spezialitäten an. Auch bereits bekannte Truck-Betreiber sind wieder mit dabei. So gibt es beispielsweise japanische Burger, niederländische Poffertjes oder Gerichte aus der Balkan-Küche. Dazu gibt es ein großes Getränkesortiment. Toiletten stehen in der Alten Schule zur Verfügung, so die Stadt. Wie im Vorjahr wird der Markt durch Sponsoren unterstützt und der Eintritt ist weiterhin frei.