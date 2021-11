Korschenbroicher Ausschuss beschließt : In drei Straßen in Schlich künftig Tempo 30

Bis die Tempo 30-Zone auf der Straße „An der Sandkuhle“ an der Feuerwehr eingerichtet werden konnte, dauerte es. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Bündnis 90/Die Grünen hätten gerne mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Doch das ist gar nicht so einfach. Nun hat sich der Verkehrsausschuss auf drei Straßen in Schlich geeinigt. Welche das sind und welche Hindernisse es gibt, Tempo 30 an bestimmten Straßen einzuführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

Bereits seit Dezember 2020 ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am Thema Tempo-30-Zonen dran. Nun standen die damals genannten Straßen erneut auf der Tagesordnung im Verkehrsausschuss. Doch nur in Schlich wird der Wunsch der Fraktion künftig erfüllt. Auf den drei Straßen An der Au, Führter Weg und Blankpfad gilt künftig Tempo 30.

„Alles andere können wir nicht umsetzen. Wir hoffen, dass der Gesetzgeber irgendwann mal sagt, hinter dem gelben Ortsschild ist generell Tempo 30 zu fahren“, erklärte der Beigeordnete Georg Onkelbach. Denn als Straßenverkehrsbehörde müsse die Stadt jedes Mal genau begründen, warum sie von der Regelgeschwindigkeit mit 50 Stundenkilometern abweiche. „Je nachdem, welche Straßen es betrifft, ist das nicht einfach“, so Onkelbach. Denn es gehe – auch wenn Gerichte das überprüfen – immer um die Frage, ob Tempo-30-Schilder rechtmäßig aufgestellt seien. „Da gibt es ganz eng auszulegende Parameter, die dafür maßgebend sind“, sagt Onkelbach. Ausgenommen seien alle Bund-, Land- und Kreisstraßen. Bei allen Hauptverkehrsstraßen könne nur dort eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden, wenn es eine Besonderheit gebe wie ein Kindergarten, eine Schule oder ein Altenheim.