Tötungsdelikt in Korschenbroich : Tatverdächtiger des Tötungsdelikts schweigt weiter

Kurz nach der Tat wurden Grablichter und Blumen niedergelegt. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Am 4. September ereignete sich in Korschenbroich eine schreckliche Tat. In einem Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend soll ein 52-Jähriger seine vier Jahre jüngere Frau erstochen haben. Zum aktuellen Ermittlungsstand fragte unsere Redaktion bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach.