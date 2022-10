Kindertagespflege in Korschenbroich : Tagesmutter geht nach 37 Jahren in den Ruhestand

Tagesmutter geht nach 37 Jahren in den Ruhestand

Kindertagespflege in Korschenbroich

Korschenbroich Nach fast vier Jahrzehnten hört die Glehnerin Margit Post ihre Aufgabe als Tagesmutter auf. Wie sie den Abschied feierte, was frühere Tageskinder sagen und wie viele Kinder sie in den Jahren betreut hat.

37 Jahre lang arbeitete die Glehnerin Margit Post als Tagesmutter. Sie betreute in dieser Zeit insgesamt 67 Kinder. Post wurde von ihrer Familie und vielen ehemaligen Tageskindern in den Ruhestand verabschiedet. Rund 110 Gäste kamen zur Überraschungsfeier. Zum Abschied aus der Kindertagespflege hatte Post stets jedem Kind einen Abschiedsbrief geschrieben mit den Worten: „Es war schön, dass ich dich ein Stück des Weges begleiten durfte.“ Die Gäste der Abschiedsfeier konnten dem nur zustimmen.

Begonnen hat der berufliche Weg der Glehnerin 1985 nach der Geburt ihres zweiten Kindes Sarah, das mittlerweile selbst als Tagesmutter tätig ist. Im Rückblick schildert die Glehnerin, was ihr am Herzen lag: „Ich habe versucht, die mir anvertrauten Kinder stets liebevoll, aber konsequent in ihrem Handeln zu begleiten. Wichtig war mir auch, sie nach ihren individuellen Bedürfnissen zu fördern.“ Post bezeichnet auch ihre Familie gerne als „Tagesfamilie“. Ihre leiblichen Kinder seien mit den Tageskindern groß geworden. „Auch mein Mann Stefan war immer Teil der Tagesfamilie, indem er mich, wo immer es möglich war, unterstützte. Zum Beispiel, indem er für alle kochte, wenn er zu Hause war“, sagt Post.