Mehr junge Familien in Korschenbroich : Kreisjugendamt sucht Tagesmütter und -väter

Korschenbroich Die Zahl der jungen Familien in Korschenbroich steigt weiter an. Deswegen ist das Kreisjugendamt auch auf der Suche nach Kindertagespflegepersonen.

Das Kreisjugendamt sucht Tagesmütter und Tagesväter in Korschenbroich. „Aufgrund höherer Geburtenzahlen und vieler Zuzüge von jungen Familien in Neubaugebiete und Bestandsimmobilien steigt der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen enorm“, erklärt Kreisjugendamtsleiterin Marion Klein, weshalb die Nachfrage nach Betreuungsplätzen insbesondere bei der Kindertagespflege groß ist. Aktuell betreuen in Korschenbroich 32 Tagespflegepersonen 132 Kinder unter drei Jahren.