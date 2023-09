Tag des Offenen Denkmals in Korschenbroich Welche kleinen Geheimnisse im Rittergut Birkhof stecken

Eine Planwagenfahrt zu historischen Gebäuden, ein Einblick in Schloss Liedberg und Führungen durch das Rittergut Birkhof – am Sonntag konnten interessierte Gäste einen Blick werfen auf und in denkmalgeschützte Räume, die für die Öffentlichkeit sonst nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Es war der Tag des Offenen Denkmals.