Tag des Denkmals in Korschenbroich Planwagenfahrt mit drei Zielen und geöffnetes Herrenhaus

Denkmal-Interessierte können an drei Adressen „hinter die Kulissen“ schauen und Informationen über die Gebäude, ihre Geschichte und die darin lebenden Menschen erhalten. Start ist am 10. September um 11.15 Uhr am Rittergut Birkhof in Lüttenglehn. Das Programm endet voraussichtlich gegen 15.45 Uhr.