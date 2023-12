Adventszeit in Korschenbroich Vorzeitige Bescherung für Bedürftige in Kleinenbroich

Immer am Dienstag vor Weihnachten ist bei der Tafel Bescherung. Das wird auch in diesem Jahr so sein. „Wir sind gut vorbereitet und werden alle unsere Kunden gut versorgen können“, verspricht Martina Kaufmann. Sie ist mit Jutta Goebel Ansprechpartnerin des 18- bis 20-köpfigen Teams der Tafel in Kleinenbroich. Dank vieler Spenden, auch von Schülerinnen und Schülern, türmen sich in den Räumen des Vereins AFB (Aktion Freizeit Behinderter) liebevoll verpackte Weihnachtspakete.