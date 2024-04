Autodiebstahl in Korschenbroich Täter stehlen weißen VW-Multivan – Zeugen gesucht

An der Mutter-Teresa-Straße in Korschenbroich wurde nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Montag, 22. April, gegen 21 Uhr bis Dienstag, 23. April, um etwa 5.45 Uhr ein Pkw entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Multivan mit dem Kennzeichen „NE-JR1953". Wie das Fahrzeug entwendet wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 führt, so die Polizei.