Erneut ein Einbruch in Korschenbroich Täter stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 22. Februar, zwischen 8.55 und 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Bilderstock“ in Korschenbroich eingebrochen. Zuvor hatten sie ein Kellerfenster aufgehebelt, wie die Polizei mitteilt. Die Einbrecher durchwühlten diverse Räume nach Wertgegenständen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem mit Schmuck.