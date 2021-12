Straftat in Korschenbroich : Täter sprengen Zigarettenautomaten

Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Korschenbroich Ein Zigarrettenautomatwuede in der Nacht zu Sonntag, 12 Dezember, gegen 1 Uhr an der Straße Drölsholz/Am Kutcher in Liedbergerhielt zerstört. Was bekannt ist.

Vor Ort stellten die Beamten das offenbar gesprengte Gerät und eine Vielzahl von Zigarettenpackungen sowie anderen Gegenständen fest, die über die Fahrbahn verteilt lagen.

Zeugen hatten kurz nach einer lauten Detonation Autotüren sowie laute Motorengeräusche wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Angaben zum Fahrzeug selber konnten sie nicht machen. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Die vor Ort zurückgelassenen Zigarettenschachteln sowie die anderen Gegenstände wurden sichergestellt.

(NGZ)