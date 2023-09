Kriminalität in Korschenbroich Täter nach Messerstecherei weiter auf der Flucht

Die Polizei war vergangenen Donnerstag, 7. September, mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter in Korschenbroich im Einsatz. Der Grund: An einer Notunterkunft an der Straße „Am Waldfriedhof“ war es am Morgen gegen 8 Uhr zu einer Messerstecherei gekommen. Nach Angaben der Polizei habe es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben, bei der eine Person durch einen Messerstich verletzt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden.