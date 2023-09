Aktuelle Fahndung nach Täter Polizei fahndet nach Messerstecherei nach Täter in Korschenbroich

Wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sei der Vorfall an und nicht in der Notunterkunft geschehen. Dabei handele es sich um keine reine Flüchtlingsunterkunft, sondern insbesondere Obdachlose bzw. Menschen, die kurzfristig keine Wohnung haben, seien dort untergebracht, so eine Sprecherin. „Aktuell leben dort drei Personen, die in Kürze umziehen.“ Der flüchtige Täter sei nach bisherigen Erkenntnissen der Stadt nicht in der Notunterkunft untergebracht gewesen.