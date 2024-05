Einbruch in Korschenbroich Täter brechen in Haus ein und stehlen Schmuck

Eine halbe Stunde reichte aus: Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei am Dienstag, 21. Mai, zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße in Korschenbroich eingebrochen. Nachdem die Täter über die Terrassentür in das Haus gelangt waren, durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute entfernten sie sich offenbar unbemerkt in unbekannte Richtung.