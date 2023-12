Erneut ein Einbruch in Korschenbroich Täter brachen in Erdgeschosswohnung ein

Pesch · Wieder ereignete sich ein Einbruch in Korschenbroich. Dieses Mal brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in Pesch ein. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie alle Räume.

29.12.2023 , 12:40 Uhr

Unbekannte Täter brachen in eine Erdgeschosswohnung im Ortsteil Pesch ein. Dafür hatten sie die Terrassentür aufgehebelt. Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 28. Dezember, zwischen 13.30 Uhr und 21.15 Uhr im Korschenbroicher Ortsteil Pesch in eine Erdgeschosswohnung auf der Kleinenbroicher Straße ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde augenscheinlich die Terrassentür aufgehebelt. Alle Räume wurden durchsucht, es standen diverse Schränke und Kommoden offen. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(bb)