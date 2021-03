Korschenbroich-Glehn: Sportverein hofft auf normalen Betrieb : Sportverein Glehn sucht FSJler

Glehn Der Verein hofft auf mehr Normalität im Sportbetrieb nach den Sommerferien. Bis Ende April müssen die Bewerbungen eingehen.

Der Pandemie zum Trotz bietet der SV Glehn auch für 2021/22 eine Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport an. Durch die inzwischen erfolgte zusätzliche Anerkennung als Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst können sich auch Freiwillige über 27 Jahren für die durch den Landessportbund zertifizierte Stelle bewerben. Start ist am 1. August.

„Wir gehen davon aus, dass nach den Sommerferien weitestgehend wieder Normalität auf dem Sportplatz und im Schulbetrieb herrscht“, sagt Glehns Jugendleiter Sebastian Patzel. Die beiden Stelleninhaber arbeiten in Vollzeit in der Jugendabteilung des SV Glehn und erhalten dafür ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro. „Rund ein Drittel der Arbeitszeit wird beim Kooperationspartner Gemeinschaftsgrundschule Glehn als Verstärkung des Sportunterrichtes absolviert, die übrige Zeit im Verein mit der Betreuung von verschiedenen Kinder- und Jugendmannschaften und mit organisatorischen Aufgaben“, so Patzel, Chef der 300 Mitglieder und 16 Mannschaften starken Jugendabteilung.