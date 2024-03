Vereinsleben in Korschenbroich SV Glehn plant Großes für das Jubiläumsjahr

Der Stellvertretende Jürgen Dressler steckt mitten in den Vorbereitungen. 18 Projekte will der SV 1924 Glehn zu seinem 100-jährigen Bestehen durchführen. Der Verein lässt es so richtig krachen. „Wir wollen das ganze Jahr über feiern und alle mit einbinden“, erklärte Dressler jetzt in der Gaststätte „Alt Glehn“ bei der Jahreshauptversammlung.