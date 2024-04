Jubiläumsfeier in Korschenbroich SV Glehn feiert glanzvoll 100-jähriges Bestehen

„Wir haben so lange drauf hingefiebert“, sagte der Zweite Vorsitzende Jürgen Dressler, der zusammen mit Moderatorin Fatma Idris durch das Programm führte. Auch wenn man das Jubiläum seit 2020 plane, sei manches erst kurzfristig zustande gekommen. Auch der Erste Vorsitzender Norbert Jurczyk zeigte sich „geflasht“ von der Stimmung im Festzelt und gab einen Einblick in die Geschichte des SV. Es fing alles an in einer Zeit, in der Fußball noch als „Fußlümmelei“ belächelt wurde. „Heute haben wir eine der schönsten Platzanlagen im Rhein-Kreis Neuss und erleben eine Blütezeit“, berichtete Jurczyk. Bald schon wolle man sein 700. Mitglied willkommen heißen. „So viele waren es noch nie. 50 Ehrenamtler kümmern sich um sie“, sagte er.