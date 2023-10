Golfpark Rittergut Birkhof in Korschenbroich „Ich hoffe nur, dass Golfen nicht auch noch süchtig macht“

Korschenbroich · Es ist ein ungewöhnliches Projekt: Schwersuchtkranke Männer, die in einem Therapiezentrum in Düsseldorf stationär leben, lernen Golfen am Rittergut Birkhof in Korschenbroich. Wie es dazu kam und warum es bei der Therapie hilft.

14.10.2023, 04:50 Uhr

Einrichtungsleiter Markus Mendt und Golflehrer Philipp Ryfisch (unten v.l.n.r.) sowie Gruppenleiter Jan Hübner (unten 2.v.r.) mit den Schwersuchtkranken, die am Golfpark Rittergut Birkhof Golfstunden erhalten. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer

Diese Gruppe fällt auf. Ihre Kleidung ist weniger stylish als die der meisten anderen Sportler. Sie blödeln manchmal etwas mehr rum, necken sich gegenseitig mit frechen Sprüchen und sind vielleicht etwas unbeholfener als andere auf dem Golfplatz vom Rittergut Birkhof in Korschenbroich.