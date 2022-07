Brand in Korschenbroich : Stroh steht in Flammen – Ascheregen über Korschenbroich

Korschenbroich An der Gilleshütte hat es am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Eine Strohmiete brannte lichterloh. Die Löscharbeiten und Sicherung des Feldes werden wohl noch bis Montag andauern. Wie der Brand mutmaßlich entstehen konnte und wie die Einsatzkräfte vorgingen.

Rund 120 Strohballen, so schätzt die Korschenbroicher Feuerwehr, standen am Sonntagnachmittag auf dem Feld an der Gilleshütte nahe dem Kindergarten „Niersinsel“ in Flammen. Die Feuerwehr war um 15.45 Uhr von einem Anwohner alarmiert worden. Als sie am Brandort eintraf, stand bereits die gesamte Strohmiete in Flammen. „Einzelne Strohballen kann man löschen“, sagt Stefan Zander, der Verantwortliche vor Ort. „Aber wenn eine ganze Strohmiete brennt, geht es vor allem darum, das Übergreifen auf das Feld und in diesem Fall auch auf das angrenzende Wäldchen zu verhindern“, erklärt der Feuerwehrmann.