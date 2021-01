Kostenpflichtiger Inhalt: Streit in Korschenbroich : Kein Happy End im Kleingarten

Birgit König in ihrem heimischen Garten in Korschenbroich. Archiv-Foto: Raupold Foto: Isabella Raupold

Korschenbroich Birgit König eckte mit ihren Gestaltungsvorstellungen im Kleingärtnerverein Korschenbroich schnell an. Was sich im Sommer schon andeutete, ist jetzt offiziell: Die prämierte Naturgärtnerin hat ihre Parzelle in Pesch geräumt.