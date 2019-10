Ortsverband ist zerstritten : Die Korschenbroicher Grünen-Fraktion spaltet sich

Korschenbroich Aus vier mach zwei. Die Grünen-Fraktion im Stadtrat ist seit Dienstag nur noch halb so groß. Die Gründe dafür liegen im Ortsverband. Die Abtrünnigen führen sich dort nicht ausreichend unterstützt. Auch der Ortsvorstand fällt auseinander.

Fraktionschef Wolfgang Houben und Sabine Lufen verlassen mit sofortiger Wirkung die Stadtratsfraktion der Grünen. Diese Nachricht verkündete Bürgermeister Marc Venten vor Sitzungsbeginn am Dienstag. Eine Entscheidung, die unter den übrigen Fraktionen für Überraschung sorgte. Doch was hat Houben und Lufen zu diesem Schritt bewogen? Spurensuche am Tag danach.