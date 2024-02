Baustellen in Korschenbroich Die nächste Bauphase im Knotenpunkt startet

Der nächste Bauabschnitt startet am Mittwoch, 14. Februar. Denn gehen die Baumaßnahmen der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein am Doppelknotenpunkt zwischen den Landesstraßen L381, L382 und L31 sowie der Kreisstraße K14 in die nächste Phase. „Für die weiteren Bauarbeiten wird die L382 zwischen ‚An der Sandkuhle‘ und ‚Willicher Straße/Raderbroich‘ in Fahrtrichtung Autobahn A52 zur Einbahnstraße“, teilt Gregor Hürter vom Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Für den Verkehr von der A52 kommend in Fahrtrichtung Korschenbroich werde ab der Kreuzung „Willicher Straße/Raderbroich“ eine Umleitung über die K23 „Raderbroich/Neusser Straße“ zur L381 „Friedrich-Ebert Straße“ ausgeschildert, heißt es weiter.