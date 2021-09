Stadt Korschenbroich kritisiert Planung von Straßen.NRW : „Abenteuerliche Verkehrsführung“ wegen Radwegsanierung

Korschenbroich Als „Rüttelstrecke“ oder als ideal für die „Gesäßmassage“ wird der Radweg an der L 382 zwischen Pesch und Liedberg seit Jahren kritisiert. Nun soll er endlich saniert werden. Doch an der Einbahnstraßenregelung vom Landesbetrieb Straßen.NRW gibt es deutliche Kritik.

Seit Jahren ist der Radweg an der Landstraße 382 zwischen Pesch und Liedberg ein einziges Ärgernis. Daher war grundsätzlich die Freude groß bei den Mitgliedern des Planungsausschusses, als sie von dem Beigeordneten Georg Onkelbach erfuhren, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW diesen in der Zeit vom 2. bis 24. Oktober sanieren will.

„Doch für die einfache Sanierung des Radwegs werden wir eine sehr umfassende Einbahnstraßenregelung haben“, erklärte Onkelbach. Als er die Skizzen des Landesbetriebs dem Ausschuss zeigte, reagierten einige der Kommunalpolitiker mit Gelächter. Denn in den drei Wochen der Radwegsanierung werde es beispielsweise nicht möglich sein, ab der Ecke Drölsholz in die L 382 abzubiegen, so Onkelbach. Und wer zum Beispiel aus der Peter-Gens-Straße in Pesch kommend nach Korschenbroich will, müsse bis Liedberg, Drölsholz, und dann nach Kleinenbroich fahren, um so nach Korschenbroich zu gelangen.