Entsorgungsbetrieb in Korschenbroich informiert : Kanalarbeiten - Straßensperrungen in Kleinenbroich

Korschenbroich Die Kanalsanierungsarbeiten des Städtischen Entsorgungsbetriebs Korschenbroich werden an anderen Stellen fortgesetzt. Welche Straßen ab Montag, 28. März, betroffen sind.

Ab Montag, 28. März, werden die Kanalsanierungsarbeiten vom Städtischen Entsorgungsbetrieb Korschenbroich (SEK) südlich der S-Bahn-Strecke in Kleinenbroich fortgesetzt. Die Arbeiten werden größtenteils unter Vollsperrung der Straße durchgeführt, teilte die Stadt am Freitag mit.

Die nächsten Arbeiten stehen im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße 3 bis 9b beziehungsweise 10 bis 18d an. Abgeschlossen werde diese Maßnahme nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich Anfang Mai. Die Zufahrt zum Birkenweg kann nur über die Straße „Im Kamp“ erfolgen. Ebenfalls ab Ende März beginnen die Arbeiten im Bereich der Überseite 41 bis 75 beziehungsweise 58 bis 70. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni an. Das Sanierungskonzept des SEK sieht im Jahr 2022 sechs Teilbereiche an Sanierungsmaßnahmen südlich der S-Bahn-Strecke in Kleinenbroich vor. Zu den jeweiligen Bauabschnitten will das SEK entsprechend dem zeitlichen Fortschritt informieren.