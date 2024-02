Am Mittwoch, 14. Februar, starten die Kanalbauarbeiten an der Heinrich-Heine-Straße ab Hausnummer 11 bis 19 (Fußweg) sowie an der Heinrich-Lersch-Straße in den Abschnitten ab Hausnummer 1 bis 25 bzw. Hausnummer 2 bis 22. Wie die Stadt weiter mitteilt, sollen die Arbeiten bis Ende April abgeschlossen sein – gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt. Während der Bauzeit werden die Straßen in diesem Bereich voll gesperrt. Die Privatzufahrten sind stark eingeschränkt, zeitweise eventuell gar nicht nutzbar. Der Zugang zur eigenen Liegenschaft wird, soweit möglich, durch die Baufirma bewerkstelligt.