Oktoberfest in Korschenbroich Ausgelassene Stimmung beim Oktoberfest der Bruderschaften

Korschenbroich · In Dirndl und Lederhosen waren etwa dreiviertel aller Gäste zum Oktoberfest der beiden Bruderschaften in Korschenbroich gekommen. Warum der Präsident der Sebastianer selbst nicht in Tracht erschien.

22.10.2023, 14:00 Uhr

Rund 1000 Besucher beim Oktoberfest 2023 19 Bilder Foto: Jan Kossin

Von Bärbel Broer

Korschenbroich kann auch Oktoberfest – das zeigte sich wieder einmal am Samstagabend im Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz. Rund 1000 Gäste waren der Einladung zum Oktoberfest der St. Katharina-Junggesellen Bruderschaft und der St. Sebastianus Bruderschaft aus Korschenbroich gefolgt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Rund 1000 Besucher beim Oktoberfest 2023