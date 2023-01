Rekordergebnis in Korschenbroich Sternsinger in Glehn sammeln 26.600 Euro

An drei Tagen waren die Sternsinger in Scherfhausen, Schlich, Epsendorf und Steinforth-Rubbelrath unterwegs, sangen und verteilten ihren Segen. In Glehn wurden neben Privathaushalten auch Geschäfte, Gewerbebetriebe und Kindergärten aufgesucht. 30 neue Sternsinger waren laut Bienioschek erstmals in diesem Jahr dabei. Seit November leitete Martin Bienioschek die Sternsingeraktion mit seinem Team. In diesem Jahr waren die Sternsinger zum 65. Mal unterwegs. Das diesjährige Motto lautete „Kinder stärken. Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“. Damit rückte die Sternsingeraktion vor allem den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machte auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Das betrifft laut Schätzungen der WHO jährlich eine Milliarde Kinder.