Korschenbroicher spenden : Rekordergebnis der Sternsinger

Korschenbroich GdG-Korschenbroich und Glehn sammelten jeweils mehr als 25.000 Euro. Die über 130 Sternsinger konnten damit das bislang höchste Ergebnis von 2020 toppen.

Ein ähnlich hohes Ergebnis haben alle Sternsinger der GdG-Korschenbroich erzielt. Ihre Einnahmen betragen insgesamt 25.005 Euro. In St. Dionysius zogen die Sternsinger zu den angemeldeten Häusern und ihre Helfer standen am Dionysiushaus. Ihre Einnahmen belaufen sich auf 9486 Euro. An sechs Standorten standen die Sternsinger von St. Andreas und nahmen insgesamt 7556 Euro ein. Vor und nach den Gottesdiensten wurde in St. Marien gesammelt. Ergebnis: 1385 Euro. In St. Georg wiederum zogen die Sternsinger von Haus zu Haus und sammelten 4256 Euro. In Herrenshoff standen die Sternsinger an drei zentralen Stellen der Herz-Jesu-Gemeinde: Vor der Herz-Jesu-Kirche, am Waldfriedhof vor der Rochuskapelle und am Torbau von Hof Hof in Raderbroich. In der Abendmesse wurde das Sammelergebnis von 2320 Euro bekannt gegeben. Das teilte Susanne Ernemann, eine der Organisatorinnen der Sternsingeraktion mit.