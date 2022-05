Korschenbroicherinnen kooperieren : Künstlerinnen präsentieren Gemeinschaftswerk Stamme fatale

Korschenbroich Die Korschenbroicherinnen Stephanie Hermes und Sonja Kreutzer arbeiten ausschließlich mit Holz. Nun haben sie eine gemeinsame Arbeit fertiggestellt.

Sie sind aus demselben Holz geschnitzt, sagt man über Menschen, die in sehr Vielem übereinstimmen. Stephanie Hermes und Sonja Kreutzer, zwei Korschenbroicher Künstlerinnen, die ausschließlich mit Holz arbeiten, haben beim Offenen Atelier im November festgestellt, dass es zwischen ihnen sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem dadurch, dass sie auch schon mal gemeinsam ein Kunstwerk schaffen. Am Wochenende konnten sich Besucherinnen und Besucher im Atelier an der Fragenhütte 28 umschauen und den Gemeinsamkeiten nachspüren.

Bei ihren typischen Arbeiten greift Sonja Kreutzer zum Stechbeitel und betont so die Jahresringe. Seit Neuestem arbeitet sie auch mit Neonfarben. Farbe und Jahresringe waren für Stephanie Hermes nie ein Thema gewesen. In ihrem 150 Quadratmeter großen Atelier konnten die Besucher die für sie so typischen Arbeiten bestaunen, filigran anmutende Reliefs in Schwarz oder Weiß, die aus einem einzigen Stück Holz gefertigt wurden – mit der Kettensäge. Die Stelen von Stephanie Hermes verkörpern Menschen. Dem Lockdown können die beiden Künstlerinnen im Nachhinein auch etwas Gutes abgewinnen: Er habe ihnen Zeit beschert, Sachen auszuprobieren. Weitere Infos über die beiden Künstlerinnen gibt es unter www.hermes-kunst.de und www.soniwood.com.