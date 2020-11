Genähte Accessoires : Steinhausener Modedesignerin öffnet ihr Atelier

Werkstatttag beim Label „Knöpfchen“ von Kerstin Kremers. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Kerstin Kremers bietet Accessoires wie Handy-Hüllen, Schals, Mützen, Stulpen und Beauty-Bags. Und in Corona-Zeiten natürlich auch pfiffigen Mund-Nasen-Schutz.

Von Rudolf Barnholt

Kerstin Kremers ist Damenschneiderin und Modedesignerin. Sie hat schon sehr früh für sich entschieden, ihre Kreationen im Rahmen von sogenannten Werkstatttagen zu vermarkten. Der erste dieser Werkstatttage war am Freitag in ihrem Haus an der Salierstraße 2.

Ihr Label heißt „Knöpfchen“, und ihr Atelier ist eine Fundgrube für alle, die ein bezahlbares, pfiffiges und individuelles Weihnachtsgeschenk suchen – oder sich selbst eine Freude machen wollen. „Ich bin sonst immer auf Weihnachts- und Kunsthandwerkermärkten wie zum Beispiel auf dem Tuppenhof in Vorst, auf Schloss Rheydt oder Schloss Dyck“, sagt die 51-Jährige, die seit vier Jahren in Steinhausen lebt. Auch wenn der Lockdown das Geschäft lähmt, Weihnachten findet ja statt – für Kerstin Kremers Anreiz, sich an ihre Nähmaschine zu setzen und so richtig loszulegen. Zwar näht sie auch Damenbekleidung, aber auf ihren Märkten und jetzt bei ihr zu Hause gibt es im Wesentlichen Accessoires wie Handy-Hüllen, Schals, Mützen, Stulpen und Beauty-Bags. Und in Corona-Zeiten natürlich auch pfiffigen Mund-Nasen-Schutz.