Adventskonzert 2023 vom Bundesschützen-Musikkorps Stehende Ovationen für Musiker in St. Dionysius

Mit einer Fanfare startete das Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich unter Leitung von Helmut Heister in sein Konzert. Mit dem Stück „Fairytale of New York“ bewies es gleich seine thematische Offenheit. Denn der Song der irischen Band „The Pogues“ handelt nicht von besinnlicher Weihnacht, sondern von Träumen, die nie wahr werden.