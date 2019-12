Kartenvorverkauf läuft : „Steffis Kneipenquiz“ kommt 2020 nach Pesch

Korschenbroich Für alle Ratefreudigen wird es am 26. Mai 2020 ernst. Dann ist Steffi Neu mit ihrer Crew zu Gast im Haus Schellen. Der Vorverkauf läuft bereits.

Ratefüchse, Kneipengesellige und Bierdeckelbeschrifter aufgepasst: „Steffis Kneipenquiz“ läutet die dritte Runde ein. Ausgestattet mit kniffligen Quizfragen, viel Musik und Plaudereien aus dem Nähkästchen steuert die Moderatorin Steffi Neu mit ihrer Crew Gaststätten in ganz Nordrhein-Westfalen an. Am Dienstag, 26. Mai, auch das Haus Schellen in Pesch (Liedberger Straße 40).