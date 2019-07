Vier Monate unterwegs : Herrenshoffer fährt mit dem Fahrrad von Alaska nach Las Vegas

Korschenbroich 8000 Kilometer über die „Panamericana“: Stefan Lauscher ist mit einem Freund vier Monate lang durch die USA und Kanada geradelt. Eine Geschichte von atemberaubender Natur, gefährlichen Bären und schillernden Casinos.

Für die Reise hat Lauscher, der als Hörfunk-Redakteur arbeitet, seinen Jahresurlaub geopfert und auf Gehalt verzichtet. Und das hat sich schon wegen der Aussicht auf die Berge gelohnt. „Ich war zum ersten Mal in Alaska. Es ist ein traumhaft schönes Land.“ – Wenn es auch einige Strapazen zu bewältigen galt: Ab und zu kamen die Radler in völlig entlegende Gegenden. „Da stehen Schilder, die darauf hinweisen, dass es die nächsten 100 Kilometer keinen Service gibt – also keinen Rastplatz, kein Hotel, nichts. Das ist für Radfahrer eine Ansage.“

Und dann war da noch die Sache mit den Bären. „Wenn wir abends unsere Zelte in der Walachei aufgeschlagen haben, haben wir unsere Fahrradtaschen mit dem Reiseproviant einige Meter entfernt hoch in einen Baum gehangen, damit keine Bären an die Taschen gehen“, berichtet Stefan Lauscher, der unterwegs tatsächlich Bären gesichtet hat: „In Kanada gibt es Schwarzbären, über zwei Meter groß. Einen haben wir gesehen, der hatte sich auf seine Tatzen gestellt und Witterung aufgenommen.“ Ob er keine Angst hatte? „Wir haben uns vorab informiert, wie man sich verhalten soll, wenn man einem Bären begegnet. Wir konnten ruhig bleiben und haben uns langsam zurückgezogen.“

Für den Herrenshoffer, der Mitglied im ADFC ist, war die Radtour das bisher größte Abenteuer seines Lebens. Unterwegs bewältigte er mit seinem Freund mehrere 2000-Meter-Pässe, insgesamt 70.000 Höhenmeter. Vorbeigekommen sind sie an Vancover und Seatlle, an San Francisco und Los Angeles. „Die Mischung war super“, sagt Lauscher rückblickend. Und immer wieder gerät er ins Schwärmen: „Toll war auch der Wilde Westen. Wir sind kurz vor Los Angeles nach Las Vegas ins Landesinnere abgebogen und dort durch Death Valley gefahren.“ In den Wüsten Nevadas und Kaliforniens herrschten Temperaturen von bis zu 43 Grad – ein krasser Gegensatz zu denen in Alaska. „Im Süden hat es keinen einzigen Tag geregnet, in Kanada hatten wir mal eine Woche am Stück fast nur Regen.“ Nach 8000 Kilometern über die „Panamericana“ in Las Vegas angekommen, sind die beiden Radfahrer über den berühmten „Strip“ gewandert und haben erst einmal 50 Dollar in einem der schillernden Casinos verzockt. „Das haben wir uns gegönnt.“