Jahresbester kommt aus Korschenbroich : Kfz-Techniker Stefan Jaegers bei Meisterfeier der Jahresbeste

Korschenbroich Das Interesse an der Technik entstand bereits früh – in der Werkstatt seines Vater. Der Kraftfahrzeugtechniker schloss die Meisterprüfung als Jahresbester ab.

Den Erfolg mag Stefan Jaegers nicht für sich allein verbuchen. Der Vater habe ihm viel beigebracht, und das habe sich gut getroffen mit seinem Interesse an Technik, kommentiert der Korschenbroicher sein Ergebnis bei der Meisterprüfung im Handwerk. Zur Meisterfeier im Düsseldorfer Stadion erhielt der Kraftfahrzeugtechniker als Jahresbester seines Fachs eine Ehrenurkunde. Die hat nun ihren Platz im Büro der Werkstatt Auto Technik Jaegers am Lehmkuhlenweg in Mönchengladbach.

Stefan Jaegers wurde als Jahresbester bei der Meisterfeier zum Kfz-Techniker geehrt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

In dem vom Vater Robert und dessen Bruder Ferdinand gegründeten Unternehmen gibt auch der Sohn Gas bei Fragen rund ums Auto. Nach dem Fachabitur am Gymnasium Geroweiher 2009 habe er die Ausbildung in der verkürzten Zeit von zweieinhalb Jahren durchgezogen und anschließend bis 2015 im väterlichen Betrieb gearbeitet. „Danach habe ich mir ein Sabbatjahr im Motorsport gegönnt und bei der Betreuung von Rennwagen halb Europa bereist“, fasst der 31-Jährige Stationen des Werdegangs zusammen.

Nach dem Motorsport kehrte er zurück in den Familienbetrieb. Ab 2018 widmete er sich in Vollzeit der Meisterschule. Jaegers teilt die Leidenschaft für Autos und Technik mit Ehefrau Sabrina. Wenn die Zeit es zulässt, fahren beide deutschlandweit bei Rallyes mit. Seit der Geburt der inzwischen dreijährigen Tochter sind die Touren seltener geworden, aber dank Unterstützung der Eltern noch möglich.

„Das Auto ist allgegenwärtig“, sagt der Meister über die glückliche Paarung von Beruf und Hobby. Wenn nachts das Telefon klingele, müsse er auch schon mal raus. „Man ist halt selbst und ständig“, merkt er schmunzelnd an. Zur Unternehmensgeschichte berichtet Jaegers, dass die Familie zunächst eine Spedition betrieb. Daraus ergab sich, dass Lastwagen repariert werden mussten. Vor drei Jahren sei der letzte Fahrer in Rente gegangen und die Spedition verkauft worden. „Die Osteuropäer können deutlich billiger fahren, und da wir nur noch ältere Fahrer hatten, die in Rente gingen, haben wir uns auf die Werkstatt fokussiert“, erzählt Jaegers.