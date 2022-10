Neu im Rat für die SPD : Lena Meyer gibt Ratsmandat ab – Stefan Baues übernimmt

Korschenbroich Lena Meyer von der SPD gibt ihr Ratsmandat ab. Als Stellvertreterin des Fraktionsvorsitzenden Marcel Knuppertz zählte sie sogar zur Spitze der sozialdemokratischen Ratsfraktion. Stefan Baues übernimmt auch diese Position.

Das Hobby „Kommunalpolitik“ sei zwar zeitaufwendig, mache aber Spaß. Keine anderthalb Jahre ist es her, dass Lena Meyer (SPD) dies gegenüber unserer Redaktion sagte. Nun verzichtet die 32-Jährige, die seit Anfang 2019 als Lehrerin an der Realschule Kleinenbroich unterrichtet, aber doch auf ihr Ratsmandat. „Für meinen Rückzug liegen persönliche Gründe vor“, erklärt sie auf Anfrage.

Stefan Baues wird ihr Nachfolger, er tritt über die Reserveliste der SPD in den Rat ein. Am Donnerstagabend wird er durch Bürgermeister Marc Venten „in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben verpflichtet“, heißt es in der Tagesordnung. SPD-intern wird er zudem die Position als stellvertretender Fraktionsvorsitzender übernehmen.

Darüber hinaus wird der Rat entsprechende Ausschussumbesetzungen vornehmen. Denn die gebürtige Düsseldorferin Lena Meyer, die in Pesch aufwuchs und jetzt in Kleinenbroich lebt, gehörte nicht nur dem Stadtrat an, sondern auch mehreren Ausschüssen. Ihren Posten im Bildungsausschuss wird Marcel Knuppertz übernehmen, den im Umweltausschuss Denis Teppler-Lenzen. Unter anderem im Ausschuss für Wirtschaftsförderung sowie im Haupt- und Wahlprüfungsausschuss rückt Stefan Baues für sie nach. So lauten zumindest die Beschlussempfehlungen für die Ratssitzung.