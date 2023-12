Ratsbeschluss zur Flüchtlingsunterkunft Zunächst geht ein Fragenkatalog an die Bezirksregierung

Bei der Kostenpflichtiger Inhalt Informationsveranstaltung der Stadt in der Aula des Gymnasiums hatten viele Bürger Fragen gestellt. Diese sind in dem Dokument zusammengefasst und online über das Ratsinformationssystem abrufbar. So soll beispielsweise die Bezirksregierung folgende Fragen beantworten: Ist eine Landeseinrichtung auch mit weniger als 400 Personen möglich? Wer wird Dienstleister bzw. wie wird der Dienstleister ausgesucht? Wie sieht die Arbeit des Umfeldmanagers aus? Wer ist Ansprechpartner der Kommune bei Problemen: das Land oder der Dienstleister? Hat die Kommune Möglichkeiten zur Einflussnahme beim Betrieb der Einrichtung? Woher kommt in Zeiten des Fachkräftemangels das Personal zur Betreuung der Einrichtung (z.B. Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrkräfte usw.)? Wie wird die medizinische Versorgung organisiert? Ist ein Sicherheitsdienst nur für Probleme innerhalb der Einrichtung vorgesehen oder auch bei Problemen im näheren Umfeld? Wird eine 24-Stunden-Besetzung der Polizeidienststelle in Korschenbroich erfolgen? Ist eine Aufstockung des Streifendienstes und des Rettungsdienstes vor Ort beabsichtigt?