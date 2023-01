BUND-Ortsgruppe Korschenbroich Statt Müll und Schrott künftig ein Waldteich für viele Tiere

Eigentlich werde an dem neuen Waldteich nur der Zustand von früher wieder hergestellt, erklärte Waldbesitzer Andreas Jammers. Er hat viele Kindheitserinnerungen an den Teich. Der Startschuss für den neuen Waldteich in Raderbroich ist inzwischen erfolgt. „Für die ausgeräumte Natur ist diese private Eigeninitiative zum Wohl der Biodiversität ein großer Gewinn“, erklärte Gerd Sack von der BUND-Ortsgruppe Korschenbroich.