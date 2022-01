Kinderkarneval in Kleinenbroich : Schnitzeljagd im Kostüm statt Umzug beim Kinderkarneval

Eine Schnitzeljagd statt Umzug gibt es in Kleinenbroich. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kleinenbroich Erneut muss er ausfallen, der traditionelle Kinderkarneval in Kleinenbroich mit Umzug und Feier. Die Organisatoren haben aber eine Corona-konforme Idee: Schnitzeljagd im Kostüm.

Von Bärbel Broer

Kein Umzug, kein Feiern in der Mehrzweckhalle – den traditionellen Kinderkarneval in Kleinenbroich wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Aber der Verein „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB), die St. Sebastianus Bruderschaft sowie die Kleinenbroicher Karnevalsfreunde (KKF), die in diesem Jahr zum 21. Mal das närrische Treiben ausgerichtet hätten, haben sich ein Corona-konformes Karnevalsevent überlegt. „Wir veranstalten eine Schnitzeljagd im Kostüm“, sagt Martina Kaufmann von der AFB.

Nach Gesprächen mit dem städtischen Ordnungsamt sei dies unter der aktuellen Corona-Schutzverordnung möglich. „Natürlich kann sich das noch ändern. Aber zunächst planen wir so“, erklärt Martina Kaufmann.

Der Start der Schnitzeljagd ist an der Mehrzweckhalle in Kleinenbroich geplant. In der Zeit von 14.11 Uhr bis 16.11 geht es los. Fünf Stationen erwarten die Kinder.

Was im Einzelnen dort an Aktionen geplant ist, werde nicht verraten, so Kaufmann. Nur so viel: Die Kinder erhalten einen Fragenkatalog – darunter sind auch Scherzfragen – und an den Stationen gibt es kleinere Wettbewerbe, für die sich die Kinder entsprechende Stempel abholen können. Zum Schluss werden die jeweiligen Kostüme noch prämiert. „Und Kamelle gibt es natürlich auch“, so Kaufmann.

„Die Personenzahl ist auf 55 Kinder beschränkt“, erklärt sie. Kinder bis zehn Jahren können nur unter Begleitung der Eltern teilnehmen.