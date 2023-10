Statt Jägerball Benefiz-Party in Glehn Feiern zugunsten notleidender Kinder im Rhein-Kreis Neuss

Einlass ins Festzelt ist um 19 Uhr. Von den Eintrittskarten, die zehn Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf acht Euro kosten, gehen vier Euro beispielsweise an die Aktion „Glehner Sorgenkinder“. Vorverkaufsstellen sind an der Marien Apotheke, bei Obst & Gemüse Becker, im Kaffee Erlebnis sowie im Salon Erkes. Das Tambourcorps „Blüh auf“ Glehn, DJ Captain Britz, „Die 2 vonne Band“ sowie die Nettesheimer Blechbläser treten auf.