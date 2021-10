„Move Baby“ in Korschenbroich : Start-up bringt Mütter und Babys in Bewegung

Korschenbroich „Move Baby“ nennt sich das kleine Start-up von Christine Theißen. Die junge Mutter möchte in ihrem Studio Mütter und Babys in Bewegung bringen. Sie plant aber noch mehr.

Eigentlich ist sie Betriebswirtschaftlerin und arbeitet im Datenmanagement einer Autobank. Doch in ihrer Elternzeit wagt sich Christine Theißen auf neues Terrain: Sie hat das kleine Start-up „Move Baby“ gegründet. Ab November bietet sie in ihrem neuen Studio an der Industriestraße gegenüber vom Waldfriedhof prä- und postnatale Kurse sowie Babyfitness und Workshops für werdende beziehungsweise junge Mütter und deren Nachwuchs an.