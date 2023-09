Arbeiten in Korschenbroich Wo in der Stadt bald Kanäle saniert werden

Korschenbroich · Einige Arbeiten hat die Stadt in diesem Jahr bereits abgeschlossen – in den kommenden Monaten werden allerdings weitere folgen. Was konkret geplant ist.

29.09.2023, 04:50 Uhr

In Korschenbroich müssen einige Kanäle ausgebessert werden. (Symbolbild) Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Das Abwassersystem in der Stadt zu sanieren, ist eine umfangreiche Aufgabe. Die Verwaltung hat nun über den aktuellen Stand der verschiedenen Maßnahmen informiert. Abgeschlossen werden konnten demnach bis auf „kleinere Restarbeiten“ die Kanalsanierungen im Bereich Hoher Weg und Finkenweg. Im Bereich Don-Bosco-Straße/ Borrenstraße wird dagegen noch gearbeitet. Für die Don-Bosco-Straße ist aber nach Angaben der Stadt geplant, bald die „wesentlichen Arbeiten abzuschließen“. So bereitet sich die Stadt auf Starkregen vor Maßnahmen für „Schwammstadt Korschenbroich“ So bereitet sich die Stadt auf Starkregen vor In der Borrenstraße befindet sich der Kanalbau derzeit auf Höhe des Parkplatzes „Schwimmbad“ und schreitet weiter südlich voran. Die Anwohner der Adolph-Kolping-Straße werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge arbeitstäglich im Zeitraum von sieben bis 17 Uhr nicht in der Adolph-Kolping-Straße abzustellen, da während der Arbeitszeit das Ein- oder Ausfahren nicht möglich sein wird. Das werde für circa zwei Wochen erforderlich sein. Warum es aus den Kanälen unangenehm riecht Sommer in Korschenbroich Warum es aus den Kanälen unangenehm riecht Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der Borrenstraße wird dann mit der Umsetzung im Bereich Heinrich-Lersch-Straße/ Heinrich-Heine-Straße (von Hausnummer 11 bis 19) begonnen. Dies wird voraussichtlich Mitte bis Ende Oktober sein, teilt die Stadt mit. Auch hier sei eine Vollsperrung der Straße notwendig. Die Maßnahmen im Jahr 2023 abschließen werden dann Arbeiten auf der Rheydter Straße im Bereich von Borrenstraße/ An der Sandkuhle bis zur Willy-Brandt-Straße/ Gustav-Heinemann-Straße. Der Baubeginn ist für Mitte November geplant.

(cwe)