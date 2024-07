Städtisches Amt in Korschenbroich 3100 Pflanzen ranken am Verwaltungsgebäude empor

Die Maßnahme ist ein Baustein in der Klimaanpassungsstrategie der Stadt und ein Vorzeigeprojekt. „Wir stehen mit voller Überzeugung hinter diesem neuen Grün an der Wand. Es bietet künftig viele Vorteile“, erklärt Thomas Kochs, technischer Betriebsleiter des städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich (SEK), der an der Wankelstraße in Glehn seinen Sitz hat. Die Kosten beliefen sich auf knapp 300.000 Euro. Sie wurden komplett mit Fördergeldern des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.