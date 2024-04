Stadtverwaltung Korschenbroich Mitarbeiter sind umgezogen in die „Klippertzmühle“

Die Stadtverwaltung hat einen neuen Standort an der Gilleshütte 99 bezogen: Das Sachgebiet „Organisation“ ist jetzt vorübergehend in der dortigen „Klippertzmühle“ untergebracht. Die Interims-Lösung ist aufgrund diverser Umzüge und Renovierungsarbeiten an den Rathausstandorten erforderlich. Die zunächst sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze bereits eingerichtet und arbeiten vom neuen Standort aus – unter einem Dach mit anderen Firmen. Die Schreibtische befinden sich in der vierten Etage, auch einen Besprechungsraum gibt es und eine kleine Teeküche. An der telefonischen und schriftlichen Erreichbarkeit ändert sich durch die Auslagerung nichts.