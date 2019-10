Diskussion in Korschenbroich : Stadtrat beschließt Rathaus-Konzept

Korschenbroich Die Aktive stimmte als einzige Fraktion gegen die Freigabe der Haushaltsmittel. Sie zweifelte den berechneten Platzbedarf an.

Die Stadt Korschenbroich will ihr Rathaus umbauen, weil es an manchen Stellen zu eng geworden ist. Darüber wurde bereits mehrfach beraten. Die Mittel, um ein Raumkonzept zu planen und zu erstellen, waren im Haushalt 2019 vorgesehen. Der Stadtrat hatte jetzt darüber zu befinden, diese Mittel für ihren Zweck freizugeben, damit das Konzept umgesetzt werden kann.

Bei der Flächenrechnung müsse man natürlich berücksichtigen, so Bürgermeister Marc Venten in seiner Antwort, „dass hier im Rathaus Don-Bosco-Straße ein großes Archiv im Keller ist, Das ist ebenso in Ihre Berechnung mit eingeflossen wie der Ratssaal. Ich kann aber weder in den Keller noch in den Ratssaal Mitarbeiter setzen.“