Ratssitzung in Korschenbroich Stadtrat befürwortet zentrale Unterbringung für Flüchtlinge

Der Rat der Stadt Korschenbroich befürwortet den Bau einer Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge (ZUE) auf einem privat genutzten Gelände an der Fuggerstraße in Kleinenbroich durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Dem stimmten in der jüngsten Ratssitzung CDU, SPD und die Bündnisgrünen zu. FDP sowie die Fraktion Linke/Zentrum stimmten dagegen, die Fraktion Die Aktive enthielt sich der Stimme. Sie war dann aber dabei, als der Rat in einer zweiten Entscheidung mit großer Mehrheit die Verwaltung beauftragte, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, um die Flüchtlinge, die derzeit in den Sporthallen leben, besser unterzubringen.